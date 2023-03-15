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Асим Моллазаде: Франция снова хочет стать империей

Асим Моллазаде: Франция снова хочет стать империей Франция снова хочет стать империей и подчинить себе свои бывшие колонии.
Другие страны
15 марта 2023 г. 17:00
Асим Моллазаде: Франция снова хочет стать империей

Франция снова хочет стать империей и подчинить себе свои бывшие колонии.

Как передает Report, об этом заявил председатель Партии демократических реформ Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде, комментируя недавнее решения суда Бастии о запрете использования корсиканского языка в дебатах.

По его словам, французское правительство отказывает корсиканцам в праве быть корсиканцами.

"Это решение выглядит как месть великому корсиканцу Наполеону Бонапарту",- добавил он.

А.Моллазаде напомнил, что некоторые французские политики заявляли о том, что Азербайджан нарушает права карабахских армян: "Почему же они не признают права корсиканцев? Очень печально, что такое происходит в центре Европы".

"Мы надеемся, что народ Франции найдет выход из очень опасной ситуации. В 21 веке возвращаться к ценностям колониального периода - очень опасно, столь же опасно, как и исламофобия, антисемитизм, расизм",- заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Asim Mollazadə: “Fransa yenidən imperiya olmaq istəyir”
Версия на английском языке Asim Mollazada: France wants to become an empire again

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