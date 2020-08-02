Ашраф Гани созвал парламент для решения вопроса об освобождении талибов

​​​​​​​Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за созыв в начале текущего месяца сессии Народной палаты Национального собрания (нижняя палата парламента), в ходе которой депутаты должны принять решение об освобождении из афганских тюрем последней партии

Президент Афганистана Ашраф Гани выступил за созыв в начале текущего месяца сессии Народной палаты Национального собрания (нижняя палата парламента), в ходе которой депутаты должны принять решение об освобождении из афганских тюрем последней партии сторонников радикального движения "Талибан", согласно договору о мире между талибами и США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил афганский телеканал Ariana News.

Отметим, что нижняя палата парламента соберется на внеочередную сессию 7 августа. Депутаты должны будут окончательно решить вопрос об освобождении из тюрем около 400 боевиков, включенных в список "Талибана", который был передан движением представителям Вашингтона.

Афганские власти отказываются выпускать из тюрем около 400 экстремистов, которые, по мнению Кабула, не только являются сторонниками "Талибана", но и совершили тяжкие уголовные преступления. Некоторое время назад афганский президент заявил, что правительство не имеет полномочий решать судьбу этой группы боевиков, а решение по ней должна принять нижняя палата парламента.