Страницу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook взломали

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" .

Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан", была взломана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в Twitter .

"Официальная страница Ашрафа Гани в Facebook была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".

12:33

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Khaama Press.

"Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не отчуждать афганский народ. Помогите и признайте его", - приводит агентство слова политика.