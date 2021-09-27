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Страницу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook взломали

Страницу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook взломали Бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" .
Другие страны
27 сентября 2021 г. 13:10
Страницу бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook взломали

Страница бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в Facebook, на которой он якобы призвал признать правительство движения "Талибан", была взломана. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая запись появилась в понедельник на официальной странице политика в Twitter.

"Официальная страница Ашрафа Гани в Facebook была взломана, - говорится в сообщении. - Информация, размещенная на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности".

12:33

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани призвал международное сообщество признать правительство движения "Талибан" .

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Khaama Press.

"Международное сообщество должно взаимодействовать с нынешним правительством, а не отчуждать афганский народ. Помогите и признайте его", - приводит агентство слова политика.

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