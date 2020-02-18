Ашраф Гани объявлен президентом Афганистана

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани официально объявлен победителем на выборах главы государства, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Сообщалось, что, по предварительным результатам, действующий президент страны Ашраф Гани набрал 50,64% голосов избирателей.

Второе место с 39,52% голосов занял нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла. Бывший премьер-министр Афганистана, лидер "Хезб-э-Ислами" (Исламской партии Афганистана) Гульбеддин Хекматияр набрал 3,85% голосов.

Впоследствии Абдулла Абдулла заявил в своем Facebook, что не согласен с предварительными результатами выборов и потребовал перепроверить голоса.