Аш-Шараа пообещал восстановить территориальную целостность Сирии

Ахмед аш-Шараа в своем первом выступлении перед народом в качестве президента Сирии пообещал обеспечить территориальную целостность страны.
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"В предстоящий период мы сосредоточимся на решении ряда приоритетных задач, в числе которых завершение процесса восстановления территориальной целостности Сирии, всей Сирии, под единой властью на одной земле", - подчеркнул аш-Шараа.
Он также объявил о работе над формированием переходного правительства.
"Мы будем работать над формированием переходного правительства, которое будет представлять интересы всех сирийцев, в том числе женщин и молодежи", - сказал аш-Шараа.