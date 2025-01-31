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Аш-Шараа пообещал восстановить территориальную целостность Сирии

Аш-Шараа пообещал восстановить территориальную целостность Сирии Ахмед аш-Шараа в своем первом выступлении перед народом в качестве президента Сирии пообещал обеспечить территориальную целостность страны.
Другие страны
31 января 2025 г. 01:23
Аш-Шараа пообещал восстановить территориальную целостность Сирии

Ахмед аш-Шараа в своем первом выступлении перед народом в качестве президента Сирии пообещал обеспечить территориальную целостность страны.

Как передает Report, трансляцию обращения вели сирийские СМИ.

"В предстоящий период мы сосредоточимся на решении ряда приоритетных задач, в числе которых завершение процесса восстановления территориальной целостности Сирии, всей Сирии, под единой властью на одной земле", - подчеркнул аш-Шараа.

Он также объявил о работе над формированием переходного правительства.

"Мы будем работать над формированием переходного правительства, которое будет представлять интересы всех сирийцев, в том числе женщин и молодежи", - сказал аш-Шараа.

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