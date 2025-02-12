Аш-Шараа отметил "прочные стратегические отношения" между Сирией и РФ

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным указал на "прочные стратегические отношения" между двумя странами.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным указал на прочные стратегические отношения между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией аш-Шараа по итогам переговоров.

"В ходе телефонного разговора президент Ахмед аш-Шараа подчеркнул прочные стратегические отношения между двумя странами и открытость Сирии для сотрудничества, если это отвечает интересам сирийского народа, а также способствует укреплению безопасности и стабильности", - сказано в заявлении.

Путин подчеркнул необходимость отмены санкций, введенных против Сирии. Президент РФ пригласил главу МИД во временном правительстве Сирии посетить Россию.