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Аш-Шараа отметил "прочные стратегические отношения" между Сирией и РФ

Аш-Шараа отметил "прочные стратегические отношения" между Сирией и РФ Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в разговоре с президентом России Владимиром Путиным указал на "прочные стратегические отношения" между двумя странами.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 20:41
Аш-Шараа отметил прочные стратегические отношения между Сирией и РФ

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным указал на прочные стратегические отношения между двумя странами.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией аш-Шараа по итогам переговоров.

"В ходе телефонного разговора президент Ахмед аш-Шараа подчеркнул прочные стратегические отношения между двумя странами и открытость Сирии для сотрудничества, если это отвечает интересам сирийского народа, а также способствует укреплению безопасности и стабильности", - сказано в заявлении.

Путин подчеркнул необходимость отмены санкций, введенных против Сирии. Президент РФ пригласил главу МИД во временном правительстве Сирии посетить Россию.

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Версия на азербайджанском языке Əş-Şəraa: Suriya ilə Rusiya arasında güclü strateji əlaqələr var

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