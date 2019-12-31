​"Аш-Шабаб" взял на себя ответственность за взрыв в Сомали

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" взяла на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо, передает Report со ссылкой на Reuters.

В аудиосообщении группировка взяла на себя ответственность за взрыв бомбы на оживленном контрольно-пропускном пункте "Экс-контроль" к северо-западу от Могадишо.

"Взрыв был направлен на колонну турецких и сомалийских сил, и они понесли огромные потери", - заявил пресс-секретарь "Аль-Шабаб" Али Мохамуд Раге.

Ранее сообщалось, что в столице Сомали взрывался заминированный автомобиль. В результате произошедшего погибли более 90 человек.