Asahi: Япония в новой Стратегии безопасности назовет РФ страной, вызывающей опасения

Власти Японии, обновляя стратегию национальной безопасности, намерены охарактеризовать Россию как страну "вызывающую серьёзные опасения в сфере безопасности".

Власти Японии, обновляя стратегию национальной безопасности, намерены охарактеризовать Россию как страну "вызывающую серьёзные опасения в сфере безопасности".

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет японская газета Asahi Shimbun.

До конца года Кабмину Японии необходимо представить три документа: Стратегию национальной безопасности, Нормы Программы национальной обороны и Среднесрочную программу обороны.

В новой версии документа будет сказано о том, что Россия расшатывает основы международного порядка, проводя военные действия в Украине.