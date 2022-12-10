Asahi: Япония в новой Стратегии безопасности назовет РФ страной, вызывающей опасения

Власти Японии, обновляя стратегию национальной безопасности, намерены охарактеризовать Россию как страну "вызывающую серьёзные опасения в сфере безопасности".
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет японская газета Asahi Shimbun.
До конца года Кабмину Японии необходимо представить три документа: Стратегию национальной безопасности, Нормы Программы национальной обороны и Среднесрочную программу обороны.
В новой версии документа будет сказано о том, что Россия расшатывает основы международного порядка, проводя военные действия в Украине.