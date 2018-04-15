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    Асад заявил, что ВС Сирии отразили агрессию коалиции ракетами 70-х годов

    Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает© Courtesy İmage

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Сирийский президент Башар Асад на встрече с российскими парламентариями заявил, что вооруженные силы страны отразили агрессию США ракетами 70-х годов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом рассказал журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.

    "Вчера мы увидели американскую агрессию, и мы ее отразили ракетами выпуска 70-х годов… Со времен 90-х в американских фильмах показывают, что российское оружие отсталое, а сегодня мы видим, кто действительно отстает", — передал Саблин слова президента Сирии.

    США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия.

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