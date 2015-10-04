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    Асад заявил, что не будет медлить с уходом, если это разрешит кризис

    Башар Асад заявил, что он не стал бы медлить с таким решением.

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад заявил, что не стал бы медлить с отставкой, если бы это смогло разрешить кризис в стране, говорится в официальном аккаунте в Twitter канцелярии сирийского президента.

    "Если мой уход — это решение, я без сомнения сделаю это", — говорится в официальном аккаунте в Twitter канцелярии сирийского президента, в котором приводятся выдержки из интервью Асада, которое он дал иранскому телеканалу Khabar TV, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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