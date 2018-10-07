Асад выразил уверенность, что Идлиб вернется под контроль сирийского государства

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российско-турецкое соглашение по Идлибу позволит Дамаску установить контроль над этим регионом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад.

Он выступил перед участниками открывшегося в Дамаске пленума Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас).

По словам президента, в результате реализации данного соглашения Сирия сможет "вернуть эту провинцию под сень сирийского государства".

"Сирийское государство выигрывает от соглашения по Идлибу сразу по нескольким аспектам, касающимся ситуации в этом регионе, но главное для нас - это то, что удастся избежать кровопролития", - отметил он.

При этом Асад подчеркнул, что действие соглашения по Идлибу ограничено временными рамками.