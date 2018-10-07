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    Асад выразил уверенность, что Идлиб вернется под контроль сирийского государства

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Российско-турецкое соглашение по Идлибу позволит Дамаску установить контроль над этим регионом. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило агентство SANA, заявил в воскресенье президент республики Башар Асад. 

    Он выступил перед участниками открывшегося в Дамаске пленума Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас).

    По словам президента, в результате реализации данного соглашения Сирия сможет "вернуть эту провинцию под сень сирийского государства".

    "Сирийское государство выигрывает от соглашения по Идлибу сразу по нескольким аспектам, касающимся ситуации в этом регионе, но главное для нас - это то, что удастся избежать кровопролития", - отметил он. 

    При этом Асад подчеркнул, что действие соглашения по Идлибу ограничено временными рамками.

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