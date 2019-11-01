 Наверх

Асад: Трамп - лучший американский президент

Асад: Трамп - лучший американский президент
Президент Сирии: ​Дональд Трамп является лучшим американским президентом, поскольку его намерения ясны

Дональд Трамп является лучшим американским президентом, поскольку его намерения ясны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил президент Сирии Башар Асад в интервью сирийским спутниковым телеканалам El-Ihbariye и Syria.

"Трамп - лучший американский президент. Не потому, что его политика носит серьезный характер, а потому, что он более прозрачен (в своих намерениях - ред.). Он говорит: "Мы хотим нефть", "Мы хотим избавиться от такого-то", "Мы намерены оказать услугу в обмен на деньги". Это реальность американской политики. Что может быть лучше понятного противника?", - подчеркнул Б.Асад.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!