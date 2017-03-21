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    Асад: США основывают политику на собственных интересах

    Американская политика основана на множестве стандартов, а не на двойных

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ США основывают свою политику не на международном праве и ценностях, а на собственном видении и интересах.

    Как передает Report, об этом заявил российским журналистам президент Сирии Башар Асад.

    "Американская политика основана на множестве стандартов, а не на двойных, у них есть, может быть, десять стандартов, потому что они основывают свою политику не на ценностях или на международном праве, они основывают ее на собственном видении, на собственных интересах", — заявил сирийский президент.

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