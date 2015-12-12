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    ​Асад: США и Саудовская Аравия вынуждают Сирию к переговорам с террористами

    «Я готов вести переговоры с оппозицией, но все зависит от того, кого именно считать оппозицией»

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд понуждают его к переговорам с террористами.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Асад в интервью EFE.

    «Они хотят, чтобы сирийские власти вели переговоры с террористами, я не думаю, что в какой-либо стране на это бы согласились», — сказал он.

    Асад подчеркнул, что «готов вести переговоры с оппозицией, но все зависит от того, кого именно считать оппозицией».

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