​Асад: США и Саудовская Аравия вынуждают Сирию к переговорам с террористами

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад заявил, что Вашингтон и Эр-Рияд понуждают его к переговорам с террористами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил Асад в интервью EFE.

«Они хотят, чтобы сирийские власти вели переговоры с террористами, я не думаю, что в какой-либо стране на это бы согласились», — сказал он.

Асад подчеркнул, что «готов вести переговоры с оппозицией, но все зависит от того, кого именно считать оппозицией».