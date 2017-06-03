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    Асад: Сирия не имеет химоружия и материалов для его производства

    Президент Арабской Республики также выразил уверенность, что самое худшее в сирийском конфликте уже позади© Syrian Presidency via AP

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Сирия не располагает химическим оружием и материалами, которые необходимы для его производства.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент страны Башар Асад в интервью индийскому новостному телеканалу WION.

    По его словам, химатака в Хан-Шейхуне 4 апреля "была инсценирована американскими и западными спецслужбами в содействии с террористами". "Это было сделано с целью демонизировать сирийское государство и его президента", - подчеркнул Асад.

    Президент Арабской Республики также выразил уверенность, что самое худшее в сирийском конфликте уже позади. По его словам, ситуация на фронтах в стране заметно улучшилась по сравнению с предыдущими годами.

    "Несмотря на то что Запад и его региональные пособники продолжают оказывать помощь бандформированиям, самое худшее позади", - заявил он.

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