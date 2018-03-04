Асад: "Решающее слово относительно будущего Сирии принадлежит ее народу"

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Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Сирия считает необходимым "тесно координировать свои шаги с дружественными странами в этот чувствительный момент, который переживает Ближний Восток".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом, как сообщило агентство Sana, заявил в воскресенье в Дамаске президент республики Башар Асад на встрече с заместителем главы иранского МИД Хоссейном Джабери Ансари.

Асад подчеркнул, что "сирийскому народу принадлежит решающее слово при выборе политического будущего своей страны".