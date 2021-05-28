Асад прокомментировал свою победу на выборах в Сирии

Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.

Победивший на выборах президент Сирии Башар Асад после объявления результатов поблагодарил сирийцев и заявил, что в истории страны начинается новый этап.

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Спасибо всем сирийцам за их высокие чувства патриотизма и заметное участие в этом народном волеизъявлении", - заявил Асад в сообщении, опубликованном его предвыборным штабом в Telegram.

Также Асад почтил память погибших сирийцев – "если бы не они, то Сирии бы не осталось", и пожелал выздоровления раненым.

"Давайте с завтрашнего дня начнем этап работы для укрепления надежды на строительство Сирии такой, какой она должна быть", - заявил президент.

Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Президентские выборы в Сирии состоялись 26 мая. Более 12 тысяч избирательных участков работали с 7.00 до полуночи (по местному времени). По официальным данным, голосование прошло во всех провинциях без нарушений.