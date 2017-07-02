Асад появился на банкнотах национальной валюты Сирии

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад впервые появился на сирийской национальной валюте.

Как передает Report, изображение Асада было напечатано на купюре достоинством две тысячи сирийских фунтов (около четырех долларов США).

На данный момент это самый крупный денежный знак в обороте. За семь лет с начала военных действий стоимость валюты Сирии упала в десять раз.

Как сообщают представители Центрального банка Сирии, новые купюры были напечатаны довольно давно, но введены в обращение только сегодня из-за войны и колебаний курсов валют. Расплатится новыми банкнотами сейчас пока можно в Дамаске и нескольких провинциях.

До этого самым высоким номиналом сирийских купюр была одна тысяча фунтов; отец Башара Асада, бывший президент страны Асад Хафез, который скончался в 17 лет назад, был изображен на старой версии данной купюры.