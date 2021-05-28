Асад победил на президентских выборах в Сирии

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спикер сирийского парламента Хаммуда Саббаг.

"За кандидата Башара Асада - 13 миллионов 540 тысяч 860 голосов... он победил, получив абсолютное большинство голосов. Общее число проголосовавших в Сирии и на участках в других странах - 18 миллионов 107 тысяч 109. Асад получил 95,1% голосов", - сказал Саббаг.

Асад, занимающий пост президента с 2000 года, избран на еще один семилетний срок. На предыдущих выборах в 2014 году он набрал более 88% голосов.