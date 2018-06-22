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    Асад: "Переговоры с Трампом - пустая трата времени"

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Американские президенты являются заложниками лоббистов, считает официальный Дамаск.

    Президент Сирии Башар Асад считает, что в настоящий момент проводить переговоры с американским лидером Дональдом Трампом было бы бессмысленно. 

    Как передает Report, cвою точку зрения он озвучил в интервью телеканалу НТВ.

    "Переговоры с США сейчас — это пустая трата времени. Мы не собираемся говорить с американцами лишь потому, что они американцы", — заявил политик. "Мы готовы говорить с кем угодно, с кем мы можем достигнуть результата".

    При этом Асад выразил мнение, что американские президенты являются заложниками лоббистов. Их проблема в том, что они вынуждены обслуживать интересы нефтегазовых корпораций, оружейников и крупных медиа. Из-за этого представители Запада на переговорах могут озвучивать собеседнику то, что он хочет услышать, а делать — всё наоборот.

    "Мы не верим, что американская политика изменится в обозримом будущем", — заключил Асад.

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