СМИ: Асад отказался от сделки с США перед своим свержением

Бывший президент Сирии Башар Асад накануне своего свержения отверг предложение США о прекращении логистической помощи Тегерану в обмен на постепенное снятие американских санкций.

Бывший президент Сирии Башар Асад накануне своего свержения отверг предложение США о прекращении логистической помощи Тегерану в обмен на постепенное снятие американских санкций.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.

По информации издания, за несколько недель до начала активных боевых действий Вашингтон при посредничестве ОАЭ предложил Асаду отказаться от использования сирийской территории для снабжения “Хезболлах”.

Взамен американцы обещали поэтапную отмену санкций против Сирии. Однако Асад отверг это предложение.