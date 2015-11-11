Асад: оборона аэродрома Квейрас - образец героизма сирийской армии

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад лично поздравил командиров, отличившихся в ходе операции по прорыву блокады военного аэродрома Квейрас. Об этом сообщило в среду информационное агентство SANA, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Асад назвал оборону аэродрома "наилучшим примером воинской доблести, образцом героизма и мужества в истории сирийской армии". Он приветствовал "всех, кто внес вклад в эту важную для сирийских войск победу", и воздал память "солдатам и офицерам, отдавшим свои жизни за спасение товарищей по оружию".

Аэродром Квейрас - важный форпост правительственных сил, который расположен в 30 км к востоку от города Алеппо. На протяжении трех с половиной лет его пытались захватить различные бандформирования. Последними осаждали аэродром и находящееся на его территории летное училище экстремисты из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена на территории России - прим. ТАСС).

Во вторник наступающие войска соединились с защищавшими этот стратегический объект солдатами и курсантами. Его обороной руководил бригадный генерал Мунзир Зимам, а передовыми частями, прорвавшимися к аэродрому, - полковник Сухейль аль-Хасан, легендарный сирийский командир по прозвищу "нимр" ("тигр" в переводе с арабского), который не раз отличался в боях. Президент САР с ними лично переговорил по телефону.