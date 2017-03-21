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    Асад назвал организацию "Белые каски" частью "Аль-Каиды"

    По его словам, это доказанный факт.

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Члены организации "Белые каски", которые утверждают о своей защите мирного населения Сирии, на самом деле поддерживают террористическую группировку "Аль-Каида".

    Как передает Report, об этом заявил российским журналистам президент Сирии Башар Асад.

    По его словам, это доказанный факт.

    Асад добавил, что это "те же самые члены (террористической группировки), которые убивают и казнят, в то же самое время являются гуманитарными героями, и сейчас у них даже есть награда "Оскар".

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