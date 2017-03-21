Асад назвал организацию "Белые каски" частью "Аль-Каиды"

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Члены организации "Белые каски", которые утверждают о своей защите мирного населения Сирии, на самом деле поддерживают террористическую группировку "Аль-Каида".

Как передает Report, об этом заявил российским журналистам президент Сирии Башар Асад.

По его словам, это доказанный факт.

Асад добавил, что это "те же самые члены (террористической группировки), которые убивают и казнят, в то же самое время являются гуманитарными героями, и сейчас у них даже есть награда "Оскар".