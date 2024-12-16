Асад надеется, что Сирия "вновь станет свободной и независимой страной"

Асад надеется, что Сирия вновь станет свободной и независимой страной

Экс-президент Сирии Башар Асад выразил надежду, что его страна "вновь обретет независимость и свободу".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в его письменном заявлении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале пресс-службы бывшего сирийского президента.

"Мое глубокое чувство принадлежности к стране и сирийскому народу наполняет [меня] надеждой, что Сирия снова станет свободной и независимой", - указывается в документе, озаглавленном как "Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии" и написанном, как следует из текста, из Москвы.