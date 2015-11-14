Асад: Франция пережила то, что творится в Сирии уже 5 лет

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования французским депутатам в связи с серией терактов в Париже, отметив, что то же самое творится уже пять лет на территории Сирии, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Во Франции вчера произошло то, что творится в Сирии уже пять лет",- цитирует радиостанция Europe1 слова Асада на встрече с французскими депутатами в Сирии.

Встреча французских парламентариев проходит в рамках визита в Сирию, в ходе которого французские депутаты также планируют провести переговоры с главой МИД страны Валидом Муалемом и членами сирийского парламента.