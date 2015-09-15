Асад: Европа должна прекратить поддерживать террористов

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад считает, что если европейские страны хотят справиться с проблемой беженцев, то они должны прекратить поддерживать террористов на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вопрос не в том, что Европа принимает или не принимает беженцев, а в том, что необходимо устранить первопричины данной проблемы. Если европейцев волнует судьба беженцев, пусть они прекратят поддерживать террористов. Это наше мнение по данной проблеме. В этом суть вопроса беженцев", - сказал Б.Асад в интервью российским СМИ.





