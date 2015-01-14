Асад: атака на "Charlie Hebdo" – результат политики Запада

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Президент Сирии Башар Асад заявил, что нападение на сатирический журнал "Charlie Hebdo" в Париже стала результатом близорукости Запада и поддержки им терроризма, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Асад сказал, что его страна выступает против убийства мирных граждан где бы то ни было. По словам сирийского лидера, он неоднократно предупреждал правительства западных стран, что поддержка ими группировок мятежников, поднявших восстание против его [Башара Асада] правления, будет иметь негативные последствия для самих этих государств.

"Мы говорили о возможности таких последствий с самого начала сирийского кризиса. Но нас не слушали", - сказал Асад.