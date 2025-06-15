Ас-Судани: Багдад готов помочь Тегерану справиться с последствиями израильских ударов

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о готовности Ирака помочь Ирану справиться с последствиями израильских ударов по его территории.

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом о готовности Ирака помочь Ирану справиться с последствиями израильских ударов по его территории.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера.

"Премьер-министр ас-Судани выразил готовность Ирака оказать всю необходимую помощь для устранения последствий агрессии против Исламской Республики Иран в рамках духа солидарности, объединяющего исламские страны", - говорится в сообщении.

Ас-Судани также заверил иранскую сторону, что "правительство Ирака действует в разных направлениях, чтобы предотвратить нарушения его воздушного пространства сионистским образованием".