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    Ас-Сиси заверил арабских лидеров в дружбе после "утечки"

    Президент Египта выступил с заявлением об отношениях со странами Персидского залива

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/  Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с заявлением о крепости двусторонних отношений со странами Персидского залива, после того как в интернет попала аудиозапись, предположительно содержащая его насмешливые высказывания в адрес этих государств.

    Как сообщает Report, на записи, подлинность которой Би-би-си не удалось установить или проверить, голос, напоминающий ас-Сиси, обсуждает со своим предполагаемым окружением, как убедить государства-доноры Египта, в основном из региона Персидского залива, выделить его стране больше денег.

    Аудиофайл содержит едкие комментарии в адрес "сидящих на деньгах" властей в странах Персидского залива, которые стали основными спонсорами военного правительства Египта после антиисламистского переворота. Предположительно запись была сделана, когда ас-Сиси занимал пост министра обороны Египта.

    Официально Каир никак не комментировал появление и распространение предполагаемой прослушки, однако Эр-Рияд и Абу-Даби отозвались на заявление ас-Сиси о нерушимости связей аналогичными заверениями.

    Так, саудовский король Салман подчеркнул, что он неизменно поддерживает Египет, и ничего не помешает "стратегическим и образцовым" связям двух стран.

    Наследный принц эмирата Абу-Даби Мохаммед бин Зайед Нахаян отметил, что никакие "нападки ненавистников" не повлияют на двусторонние отношения, которые, по словам политика, лишь укрепляются.

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