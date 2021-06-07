В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие.

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек, пострадали около 70 человек, сообщает Report cо ссылкой на РИА новости.

09:20

По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения сегодня в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на полицию и спасательные бригады.

В данный момент спасательная операция продолжается. Причины случившегося не приводятся.

07:35

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал ARY News .

По данным канала, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как заявил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил, что при столкновении погибло не менее 30 пассажиров, и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.

На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.