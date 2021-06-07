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В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2

В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2 По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие.
Другие страны
7 июня 2021 г. 14:10
В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек, пострадали около 70 человек, сообщает Report cо ссылкой на РИА новости.

09:20

По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения сегодня в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на полицию и спасательные бригады.

В данный момент спасательная операция продолжается. Причины случившегося не приводятся.

07:35

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие.

Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал ARY News.

По данным канала, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как заявил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.

Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил, что при столкновении погибло не менее 30 пассажиров, и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.

На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.

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Версия на английском языке ВидеоAt least 36 killed, 50 injured in Pakistan train crash
Версия на азербайджанском языке ВидеоPakistanda qatarlar toqquşub, 36 nəfər həlak olub, 50 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİB

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