В Пакистане число погибших при столкновении поездов достигло 50 - ОБНОВЛЕНО 2

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 50 человек, пострадали около 70 человек, сообщает Report cо ссылкой на РИА новости.
По меньшей мере 32 человека погибли и 64 получили ранения сегодня в результате столкновения двух пассажирских железнодорожных составов на юге Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал GeoTV со ссылкой на полицию и спасательные бригады.
В данный момент спасательная операция продолжается. Причины случившегося не приводятся.
По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие.
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал
По данным канала, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как заявил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.
Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил, что при столкновении погибло не менее 30 пассажиров, и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.
На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.