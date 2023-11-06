Артиллерия Израиля обстреляла базу ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура

Израильские войска открыли огонь из орудий по военной базе ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура.

Израильские войска открыли огонь из орудий по военной базе ливанской армии в пограничном районе Рас-эн-Накура.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телестанция Al Jadeed.

Семь снарядов разорвались рядом с командным пунктом, никто из военных не пострадал. Следом между сторонами произошла перестрелка с применением пулеметов возле проволочных заграждений.

Al Jadeed передает, что артиллерия израильской армии наносит сейчас удары по населенным пунктам Блида, Мейс-эль-Джебель, Мхейбиб, а также по высотам Балат и Мирвахейн. По сведениям очевидцев, в районах, по которым ведется огонь, вспыхнули пожары, поскольку противник использует при обстреле фосфорные боеприпасы.