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Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям "Хезболлах" в Ливане

Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям "Хезболлах" в Ливане Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
16 марта 2024 г. 22:59
Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям Хезболлах в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков ракет и снарядов из Ливана по районам горы Дов и населенных пунктов Малкиа и Мисгав-Ам на севере Израиля. Ранее сегодня истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в районах Мейс-эль-Джабаль и Марвахин в Ливане. Кроме того, в районе Марвахина был нанесен удар по наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам в Ливане, откуда велся огонь", добавили в армейской пресс-службе.

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