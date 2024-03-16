Артиллерия ЦАХАЛ нанесла ответные удары по целям "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ответных ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В течение дня было зафиксировано несколько запусков ракет и снарядов из Ливана по районам горы Дов и населенных пунктов Малкиа и Мисгав-Ам на севере Израиля. Ранее сегодня истребители нанесли удары по двум военным объектам "Хезболлах" в районах Мейс-эль-Джабаль и Марвахин в Ливане. Кроме того, в районе Марвахина был нанесен удар по наблюдательному посту "Хезболлах", - говорится в сообщении.

Кроме того, "артиллерия ЦАХАЛ нанесла удары по районам в Ливане, откуда велся огонь", добавили в армейской пресс-службе.