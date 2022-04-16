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Армянскую АЭС остановили на ремонт

Армянскую АЭС остановили на ремонт Второй энергоблок Армянской АЭС (ААЭС) - единственный действующий энергоблок станции - остановлен в субботу на ежегодный планово-предупредительный ремонт (ППР).
Другие страны
16 апреля 2022 г. 21:14
Армянскую АЭС остановили на ремонт

Второй энергоблок Армянской АЭС (ААЭС) - единственный действующий энергоблок станции - остановлен в субботу на ежегодный планово-предупредительный ремонт (ППР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте атомной станции, ремонтные работы продлятся 73 дня.

В этом году планируется провести ремонт реактора с частичной перезагрузкой активной зоны, ремонт главных оборотных помп №4 и №5, текущий ремонт главных оборотных помп №1 и №6, капитальный ремонт парогенераторов №4 и №5, средний ремонт турбогенераторов. Будут продолжены работы по модернизации систем аварийного охлаждения активной зоны и спринклерных систем пожаротушения. К работам привлечены местные сотрудники, а также специалисты из России, Хорватии, Словакии, Чехии и других стран, имеющие богатый опыт в ремонте систем и оборудования атомных станций, отмечается в сообщении ААЭС. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 28 июня 2022 года.

Отметим, что Армянская АЭС расположена вблизи города Мецамора примерно в 30 км к западу от Еревана.

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Версия на азербайджанском языке “Metsamor” AES işini dayandırıb

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