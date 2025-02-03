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Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии

Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии Служащие мобильного госпиталя военно-медицинского управления МО Армении в рамках армяно-американского сотрудничества участвуют в многонациональных учениях "Совместное решение 2025" в Германии.
Другие страны
3 февраля 2025 г. 11:58
Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии

Служащие мобильного госпиталя военно-медицинского управления МО Армении в рамках армяно-американского сотрудничества участвуют в многонациональных учениях "Совместное решение 2025" в Германии.

Как передает Report со ссылко на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Учения проходят на базе США в немецком городе Хоффенхайм.

Личный состав военного госпиталя вместе с коллегами из Нацгвардии США в сложных условиях проводили сортировку раненых, оказание неотложной помощи, хирургическое вмешательство, а также эвакуацию для последующего оказания помощи.

Цель учений – повышение навыков личного состава госпиталя, эффективности работы в сложных условиях, а также отработка взаимодействия при оказании медпомощи в многонациональной среде.

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Версия на английском языке Armenian military doctors take part in exercises at US base in Germany

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