Армянские военные врачи участвуют в учениях на базе США в Германии

Служащие мобильного госпиталя военно-медицинского управления МО Армении в рамках армяно-американского сотрудничества участвуют в многонациональных учениях "Совместное решение 2025" в Германии.

Служащие мобильного госпиталя военно-медицинского управления МО Армении в рамках армяно-американского сотрудничества участвуют в многонациональных учениях "Совместное решение 2025" в Германии.

Как передает Report со ссылко на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Учения проходят на базе США в немецком городе Хоффенхайм.

Личный состав военного госпиталя вместе с коллегами из Нацгвардии США в сложных условиях проводили сортировку раненых, оказание неотложной помощи, хирургическое вмешательство, а также эвакуацию для последующего оказания помощи.

Цель учений – повышение навыков личного состава госпиталя, эффективности работы в сложных условиях, а также отработка взаимодействия при оказании медпомощи в многонациональной среде.