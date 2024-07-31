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Армянские таможенники обнаружили около 900 наркотических таблеток в посылке из Франции

Армянские таможенники обнаружили около 900 наркотических таблеток в посылке из Франции Армянские таможенники обнаружили порядка 900 наркотических таблеток в почтовой посылке из Франции.
Другие страны
31 июля 2024 г. 20:48
Армянские таможенники обнаружили около 900 наркотических таблеток в посылке из Франции

Армянские таможенники обнаружили порядка 900 наркотических таблеток в почтовой посылке из Франции.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Комитет государственных доходов Армении.

Отмечается, что при досмотре груза было обнаружено 886 таблеток типа "субутекс", упакованных в пачки от жевательной резинки.

Согласно информации, по факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело, задержаны гражданин А.В. и его сын Н.В., которые позже решением суда были арестованы.

Уточняется, что при обыске квартиры одного из подозреваемых оперативники также обнаружили марихуану.

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Версия на английском языке Armenian сustoms uncover nearly 900 drug tablets in package from France
Версия на азербайджанском языке Fransadan Ermənistana saqqız qutusunda 900-ə yaxın narkotik həb göndərilib

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