Армянские оппозиционеры намерены завтра встретиться с Пашиняном

Члены оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины" намерены завтра встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

Члены оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины" намерены завтра встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, оппозиционеры во главе с архиепископом Багратом Галстаняном забаррикадировали территорию у мемориального комплекса в Сардарапате палатками и припаркованными машинами, преградив таким образом путь правительственным чиновникам.

Завтра высокопоставленные армянские чиновники во главе с премьером Пашиняном должны прибыть в Сардарапат для участия в торжественных мероприятиях.