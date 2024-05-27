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Армянские оппозиционеры намерены завтра встретиться с Пашиняном

Армянские оппозиционеры намерены завтра встретиться с Пашиняном Члены оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины" намерены завтра встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.
Другие страны
27 мая 2024 г. 22:04
Армянские оппозиционеры намерены завтра встретиться с Пашиняном

Члены оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины" намерены завтра встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, оппозиционеры во главе с архиепископом Багратом Галстаняном забаррикадировали территорию у мемориального комплекса в Сардарапате палатками и припаркованными машинами, преградив таким образом путь правительственным чиновникам.

Завтра высокопоставленные армянские чиновники во главе с премьером Пашиняном должны прибыть в Сардарапат для участия в торжественных мероприятиях.

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