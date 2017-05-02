Армянская пара с поддельными американскими паспортами задержана на Ямайке

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Армянская пара предстала перед судом на Ямайке на прошлой неделе, после того, как попыталась покинуть остров и отправиться в Канаду с поддельными американскими паспортами.

Как передает Report, об этом сoобщает Jamaica Observer.

27-летний механик, Эдмуш Айко и его жена, 21-летняя парикмахерша Энка утверждали, что пытались покинуть страну в поисках лучшей жизни. По их словам, они приобрели паспорта за $200 у ямайца, которого они встретили на пляже в Монтего-Бей.

Согласно официальному полицейскому отчету, пара представила поддельные паспорта, пытаясь сесть на самолет Air Canada в Торонто. Как сообщается, они были задержаны работниками Air Canada.

Пара впоследствии была взята под стражу, были предъявлены обвинения в подделке документов.