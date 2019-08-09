Армянку хотят депортировать из Египта за откровенный танец живота - ВИДЕО

В Египте открыто судебное производство в отношении армянской танцовщицы Софинар Григорян (известной под псевдонимом Sofinaz), которую обвиняют в подстрекательстве к разврату. Как сообщает Report, об этом пишет британское издание Daily Mail.

Причиной обвинений стал танец на одном из пляжей на северном побережье страны. Во время исполнения танца живота к Софинар присоединилась девушка в бикини, с которой танцовщица сделала несколько движений.

После появления в сети видео с танцем цензорский совет Египта обвинил Софинар Григорян в подстрекательству к разврату. В свое оправдание девушка заявила, что всегда соблюдала этические нормы, никогда не выступала обнаженной, а за поведение другой девушки на сцене ответственности не несет.

Отмечается, что в случае обвинительного приговора Софинар Григорян грозит три года лишения свободы и депортация. В 2015 году она была приговорена к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 15000 египетских фунтов ($907) за то, что носила во время выступления одежду, напоминающую египетский флаг.