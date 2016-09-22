Армянки мать и дочь предстанут перед судом в Лос-Анджелесе

Баку. 22 Сентября. REPORT.AZ/ Две армянки предстанут перед судом в Лос-Анджелесе по обвинению в наезде на 81-летнего жителя Глендейла. Мужчина в результате ДТП скончался.

Как передает Report, сообщает Los Angeles Times.

Следователи полагают, что 67-летняя Гоар Давтян была за рулем автомобиля Toyota Camry, который задавил Мартироса Арутюняна. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, где позже умер,

Гоар Давтян пыталась скрыть факт наезда, однако следователи изучили записи камер наблюдения и показания свидетелей, а также нашли вмятины на автомобиле подозреваемой.

Также стало известно, что через два дня после аварии ее дочь 42-летняя Алина Давтян подала страховой иск, утверждая, что автомобиль был поврежден на шоссе.

Полиция арестовала мать и дочь через месяц после аварии.

Гоар Давтян были предъявлены обвинения в наезде, приведшем к смертельному исходу, а ее дочь обвиняется в мошенничестве со страховкой и соучастии.