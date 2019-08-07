Армянину грозит 30 лет за мошенничество на крупную сумму в США

Гражданин США армянского происхождения Акоп Закарян из Глендейла (Калифорния) признал себя виновным в мошенничестве в федеральном зале суда Санта-Ана.

Как передает Reportсо ссылкой на американские СМИ, дата вынесения ему приговора назначена на 18 ноября, бывшему банковскому сотруднику грозит до 30 лет лишения свободы.

По словам самого А.Закаряна, будучи банковским менеджером в Глендейле он использовал свои полномочия для размораживания банковских счетов, приостановленных в результате предполагаемого мошенничества.

Клиенты А.Закаряна использовали украденные документы и платили ему тысячи долларов наличными за разморозку этих счетов. Прокуроры утверждают, что за одну из операций арестованный получил около 3 тыс. долларов - в результате преступникам удалось снять со счета 29,453 долларов.

Данная схема также предусматривала использование поддельных удостоверений личности и поддельных армянских паспортов для открытия сотен банковских счетов с целью отмывания денег, полученных с помощью поддельных налоговых деклараций - в общей сложности было украдено 14 млн. долларов.