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    Армянина, попытавшегося наехать на толпу мусульман в Париже, проверят на вменяемость

    Мотивы нападавшего пока неизвестны© Reuters

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Задержанного за попытку наехать на толпу мусульман у мечети  в Париже, проверят на вменяемость. Как сообщает Report со ссылкой на AFP, по данным полиции в момент совершения наезда он не был пьян и не находился под воздействием наркотиков.

    Накануне в Париже задержан подозреваемый в попытке наезда на автомобиле на толпу людей возле мечети в районе Кретей. Как заявил представитель полиции, в результате инцидента никто не пострадал. Насколько можно понять, нападавшему помешали барьеры, установленные у мечети.

    Мотивы нападавшего пока неизвестны.

    Как сообщила газета Parisien, 43-летний подозреваемый армянского происхождения попытался на внедорожнике протаранить заграждения возле мечети и заявил, что это его месть за "Батаклан и Елисейские поля".

    Во Франции действует режим чрезвычайного положения после нападений в Париже в 2015 году.

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