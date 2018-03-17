Армянин из Лос-Анджелеса приговорен к 2 годам и 4 месяцам тюрьмы

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Армянин, обвиняемый в мошенничестве и владении чужими документами, был приговорен к 2 годам и 4 месяцам тюремного заключения в Лос-Анджелесе.

Как передает Report, об этом сообщает "Daily News".

Кроме того, суд постановил, что 40-летний Артур Бакунц должен выплатить убытки в размере $741 259 и должен пройти трехлетний испытательный срок после выхода из тюрьмы.

В ноябре прошлого года Бакунц признал вину. Дело было возбуждено после того, как в автомобиле мужчины нашли документы, включая краденые удостоверения личности.