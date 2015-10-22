 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Армяне среди злостных неплательщиков налоговой службы Калифорнии

    Общая сумма задолженности неплательщиков превышает 26 млн долларов

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Налоговая служба Калифорнии опубликовала имена злостных неплательщиков, проживающих, работающих либо ведущих предпринимательскую деятельность в штате.

    Как передает Report, об этом сообщает slavicsac.com.

    Общая сумма задолженности неплательщиков превышает 26 млн долларов. Как отмечается в документе, имена публикуются через 30 дней после того, как должника проинформировали.

    В списке должников есть и несколько армянских фамилий. Например, Саркис и Марина Караджян из Лос-Анджелеса должны государству 4,3 млн. долларов, Арташ Папазян — более 760 тыс. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi