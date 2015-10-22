​Армяне среди злостных неплательщиков налоговой службы Калифорнии

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Налоговая служба Калифорнии опубликовала имена злостных неплательщиков, проживающих, работающих либо ведущих предпринимательскую деятельность в штате.

Как передает Report, об этом сообщает slavicsac.com.

Общая сумма задолженности неплательщиков превышает 26 млн долларов. Как отмечается в документе, имена публикуются через 30 дней после того, как должника проинформировали.

В списке должников есть и несколько армянских фамилий. Например, Саркис и Марина Караджян из Лос-Анджелеса должны государству 4,3 млн. долларов, Арташ Папазян — более 760 тыс. долларов.