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Армяне, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов в США, будут арестованы

Армяне, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов в США, будут арестованы Армяне, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов на конференции "Роль народной дипломатии во внешней политике Турции", прошедшей 29 сентября в Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, будут арестованы.
Другие страны
4 октября 2023 г. 05:42
Армяне, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов в США, будут арестованы

Армяне, напавшие на азербайджанских и турецких дипломатов на конференции "Роль народной дипломатии во внешней политике Турции", прошедшей 29 сентября в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, будут арестованы.

Об этом передает Report со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что ведется расследование нападения радикальных армянских группировок на мероприятие, где выступали посол Турции в Вашингтоне и генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе Рамиль Гурбанов.

Главный инспектор отдела по расследованию тяжких преступлений департамента полиции Лос-Анджелеса отметил, что турецких дипломатов перед зданием избила группа мужчин и женщин армянского происхождения. Он заявил, что в отношении трех человек ведется расследование.

Представитель полиции подчеркнул, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность и виновные будут арестованы.

Напомним, что злоумышленники также выкрикивали оскорбления в адрес Азербайджана и Турции. Провокация длилась около 10 минут, затем сотрудники полиции вывели их из зала.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da Azərbaycan və Türkiyə diplomatlarına hücum edən ermənilər həbs ediləcək

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