Армию Израиля привели в высокую степень боевой готовности на северной границе

Подразделения израильской армии на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах.
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"Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить и пресечь попытки "Хезболлах" причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля, как это успешно делали в последние дни подразделения Северного командования", - сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.
Он добавил, что военное руководство Израиля внимательно следит за развитием событий по всем направлениям и готово реагировать на любое развитие событий.