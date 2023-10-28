Армию Израиля привели в высокую степень боевой готовности на северной границе

Подразделения израильской армии на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах.

Подразделения израильской армии на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах.

Как передает Report , об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить и пресечь попытки "Хезболлах" причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля, как это успешно делали в последние дни подразделения Северного командования", - сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.

Он добавил, что военное руководство Израиля внимательно следит за развитием событий по всем направлениям и готово реагировать на любое развитие событий.