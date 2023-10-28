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Армию Израиля привели в высокую степень боевой готовности на северной границе

Армию Израиля привели в высокую степень боевой готовности на северной границе Подразделения израильской армии на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах.
Другие страны
28 октября 2023 г. 21:22
Армию Израиля привели в высокую степень боевой готовности на северной границе

Подразделения израильской армии на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить и пресечь попытки "Хезболлах" причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля, как это успешно делали в последние дни подразделения Северного командования", - сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.

Он добавил, что военное руководство Израиля внимательно следит за развитием событий по всем направлениям и готово реагировать на любое развитие событий.

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