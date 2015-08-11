​Армия Южной Кореи приведена в состояние боевой готовности на границе с КНДР

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/Подразделения вооруженных сил Республики Корея, дислоцированные в районе границы с КНДР, приведены в состояние полной боевой готовности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 11 августа агентству Ренхап представитель министерства национальной обороны страны.

"Соответствующий приказ получен после того, как в понедельник вечером было принято решение возобновить пропагандистское вещание на территорию Северной Кореи", - подчеркнул источник. По его словам, в район военно-демаркационной линии направлены дополнительные подразделения артиллерии, готовые в любой момент нанести удар по источникам провокаций, а южнокорейская разведка пристально следит за любыми передвижениями войск КНДР.

Республика Корея возобновила пропагандистское вещание на территорию КНДР в качестве ответа на военную провокацию Пхеньяна, в результате которой пострадали двое военнослужащих армии РК.

4 августа двое южнокорейских военнослужащих получили серьезные ранения в результате взрыва в районе Демилитаризованной зоны, выполняющей роль границы между Республикой Корея и КНДР. Инцидент произошел в уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо во время обычного патрулирования. Оба пострадавших были доставлены в военный госпиталь, в результате взрыва они лишились ног.

Следствие установило, что все три разорвавшиеся мины - северокорейского производства, и были установлены на маршруте патрулирования южнокорейских военнослужащих недавно.