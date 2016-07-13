Армия Венесуэлы взяла под контроль распределение продуктов и лекарств

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Военные в Венесуэле взяли под контроль пять крупнейших портов страны и начали координировать распределение продовольствия и медикаментов по указу президента Николаса Мадуро, сообщает Report со ссылкой на BBC News.

Президент Мадуро распорядился создать новый орган, который будет регулировать закупку, продажу и распределение продуктов питания, лекарств, товаров для личной гигиены и чистящих средств. Возглавил новое ведомство министр обороны Владимир Падрино. Одной из задач ведомства будет проверка количества ввозимого в Венесуэлу иностранного продовольствия.

10 июля 35 тыс. венесуэльцев приехали в соседнюю Колумбию, чтобы приобрести товары первой необходимости, ставшие в их стране дефицитом. Люди воспользовались решением правительства Мадуро на 14 часов открыть границу, которая была закрыта с августа 2015 года.

Также на прошлой неделе около 500 женщин из Венесуэлы прорвали пограничные кордоны, чтобы купить еду в Колумбии.

По данным службы опросов общественного мнения Datanálisis, в супермаркетах Каракаса отсутствует 80% основных видов товаров массового спроса.

