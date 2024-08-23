Армия Венесуэлы поддержала решение Верховного суда о переизбрании Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают решение Верховного суда Венесуэлы, утвердившего результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал Николас Мадуро.

Вооруженные силы Венесуэлы поддерживают решение Верховного суда Венесуэлы, утвердившего результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, победу на которых одержал Николас Мадуро.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Globovisión, об этом говорится в заявлении Министерства обороны Венесуэлы.

"Мы подтверждаем абсолютную преданность гражданину Николасу Мадуро Моросу, конституционному президенту Боливарианской Республики Венесуэла, нашему главнокомандующему, переизбранному народной властью, законно провозглашенному избирательной властью и теперь утвержденному Верховным судом страны президентом республики на период 2025 - 2031 годов", - говорится в заявлении, подписанном главой оборонного ведомства Владимиром Падрино Лопесом.

В документе подчеркивается, что Вооруженные силы Венесуэлы "привержены соблюдению конституции республики и полностью поддерживают постановление Верховного суда" по результатам президентских выборов.