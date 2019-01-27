Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Армия Венесуэлы начала масштабную проверку военной техники перед учениями.

Как передаёт Report, об этом написал на своей странице в Twitter президент страны Николас Мадуро.

Президент запустил прямую трансляцию репортажа, снятого во время его посещения стрельб. На кадрах видны десантные катера на воздушных подушках, бронированные машины пехоты, смотры личного состава, а также танки.

Глава государства лично прокатился на одном из них. Ожидается, что крупные учения в стране начнутся 10 февраля.

Ранее военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне Хосе Луис Сильва заявил о «разрыве отношений» с Николасом Мадуро и призвал других членов вооружённых сил страны признать Хуана Гуаидо в качестве легитимного президента.