Армия Венесуэлы сбила два самолета с колумбийскими наркотиками на борту

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, на борту которых перевозились наркотики из Колумбии.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом говорится в сообщении Объединенного командования сил Аэрокосмической обороны южноамериканской республики в Twitter.

"Объединенное командование сил аэрокосмической обороны заметило два самолета, которые пытались вторгнуться в западную часть воздушного пространства с полученными от колумбийских наркоторговцев запрещенными веществами на борту, и ... в соответствии с протоколами и требованиями закона они были нейтрализованы", - отмечено в сообщении.