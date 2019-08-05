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Армия Венесуэлы сбила два самолета с колумбийскими наркотиками на борту

Армия Венесуэлы сбила два самолета с колумбийскими наркотиками на борт
​Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, на борту которых перевозились наркотики из Колумбии

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, на борту которых перевозились наркотики из Колумбии.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, об этом говорится в сообщении Объединенного командования сил Аэрокосмической обороны южноамериканской республики в Twitter.

"Объединенное командование сил аэрокосмической обороны заметило два самолета, которые пытались вторгнуться в западную часть воздушного пространства с полученными от колумбийских наркоторговцев запрещенными веществами на борту, и ... в соответствии с протоколами и требованиями закона они были нейтрализованы", - отмечено в сообщении.

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